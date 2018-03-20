США и Южная Корея возобновят совместные маневры 1 апреля

США и Южная Корея возобновят совместные военные учения с 1 апреля. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на заявление Пентагона.

Отмечается, что Северная Корея проинформирована о соответствующем решении через командование ООН на полуострове.

«Наши совместные операции ориентированы на оборону, Северная Корея не должна рассматривать их как провокацию», — подчеркнул представитель Пентагона полковник морской пехоты Кристофер Логан, добавив, что учения не являются ответом на какие-либо действия КНДР или «текущую политическую ситуацию на полуострове».

Как сказано в сообщении, учения Foal Eagle будут иметь «тот же масштаб, объем и продолжительность, что и в предыдущие годы». Предполагается, что в них будут задействованы 11,5 тыс. американских и до 290 тыс. южнокорейских военнослужащих.

Совместные маневры США и Южной Кореи были приостановлены на период проведения зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане. Соревнования завершились 18 марта.