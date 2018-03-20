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Почему посла России вызвали в МИД Швеции из-за «дела Скрипаля»

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МИД Швеции вызвал посла России в стране Виктора Татаринцева в связи с выступлением представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой. Об этом стало известно в понедельник, 19 марта.

«Мы можем подтвердить, что российский посол вызван в МИД во вторник. Речь идет о заявлении представителя МИДа Захаровой. Детали обсуждения не раскрываются», — цитирует сообщение «Газета.ру».

Речь идет об инциденте с отравлением бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Мария Захарова заявила, что к отравлению причастны те страны, которые примерно с конца 1990-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования, назвав Великобританию, Словакию, Чехию, Швецию.

Скрипаля и его дочь Юлию отравили якобы нервно-паралитическим веществом 4 марта. Британский премьер-министр Тереза Мэй 12 марта обвинила Москву в причастности к инциденту, а 14 марта сообщила о высылке 23 российских дипломатов.

16 марта в Москве заявили, что официальный Лондон будет привлечен к ответственности, если обвинения в адрес России по «делу Скрипаля» останутся бездоказательными.

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