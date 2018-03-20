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Минэкономразвития сократит штат на треть при переезде в «Москва-Сити»

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В Минэкономразвития планируются сокращения 30% штата при переезде ведомства в деловой центр «Москва-Сити». Об этом «Известиям» рассказали два федеральных чиновника, сотрудники МЭР и экс-работник министерства.

Предполагается, что сокращение коснется административно-хозяйственных отделов, кадровых, юридических и финансовых служб. Целью такой меры является повышение зарплат оставшихся работников - увеличение уровня оплаты труда может составить 20–30 тыс. рублей. Обязанности сокращенных сотрудников будет выполнять привлеченное на аутсорсинг предприятие «Единый центр поддержки».

На данный момент Минэкономразвития располагается в трех зданиях — на Тверской-Ямской улице, Овчинниковской набережной и Красной Пресне. Как отмечал глава ведомства Максим Орешкин, перемещение сотрудников между зданиями отнимает много времени. Эффект от перевода подразделений в «Москва-Сити» оценивается в 500 млн рублей ежегодной экономии.

В пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что переезд запланирован на II–III квартал 2018 года, однако планы по сокращению сотрудников не подтвердили.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Сити»-менеджеры»

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