Минэкономразвития собирается повысить темпы сокращения имущества казны, а также поработать над улучшением имиджа приватизации и повысить общественный контроль за этим процессом.

Об этом говорится в приложении к проекту постановления правительства о продлении до 2020 года госпрограммы по управлению федеральным имуществом («Известия» ознакомились с документом).

Как пояснил «Известиям» источник, госпрограмму решили продлить, поскольку реализовать все ее мероприятия до 2019 года не удастся. Расходы на реализацию программы в течение трех лет составят 68,6 млрд рублей.

Подробнее — в материале «Известий»:

Минэкономразвития ускорит темпы продажи имущества