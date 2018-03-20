«Сити»-менеджеры

Минэкономразвития в преддверии переезда в деловой центр «Москва-Сити» планирует сократить сотрудников, рассказали «Известиям» два федеральных чиновника, сотрудники ведомства и один бывший работник министерства. Сокращение может коснуться административно-хозяйственных отделов, кадровых, юридических и финансовых служб — всего до 30% штата. Планируется, что их работу будет выполнять привлеченное на аутсорсинг казенное предприятие — «Единый центр поддержки». Цель сокращения — повысить зарплаты оставшимся после увольнений работникам. Федеральный чиновник сообщил, что увеличение уровня оплаты труда в среднем может составить 20–30 тыс. рублей.

Министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» в октябре прошлого года, заявил, что Минэк после переезда в новый офис в деловом центре «Москва-Сити» совместно с другими министерствами (Минпромторгом и Минкомсвязи) объединит обслуживающие подразделения.

— Мы с теми министерствами, с которыми вместе переезжаем, будем объединять все службы, являющиеся обслуживающими и обеспечивающими, — это и закупки, и обслуживание зданий, в перспективе — кадры, — рассказал Максим Орешкин (цитата по сайту Минэкономразвития).

Сейчас Минэк располагается в трех зданиях — на Тверской-Ямской улице, Овчинниковской набережной и Красной Пресне. Перемещение сотрудников из здания в здание отнимает много времени, жаловался Максим Орешкин. В министерстве эффект от перевода подразделений в «Москва-Сити» оценили в 500 млн рублей ежегодной экономии за счет сокращения операционных затрат.

Перед переездом в Минэкономразвития готовятся к серьезной оптимизации штата, об этом «Известиям» рассказали в общей сложности шесть источников. Сокращение может затронуть до 30% сотрудников, отметили два собеседника. Источник в Минпромторге также не исключил сокращения работников из-за переезда. Собеседник «Известий» в Минкомсвязи рассказал, что увольнение сотрудников пока не обсуждается.

минэкномраз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Предполагается, что передислоцирующиеся в «Москва-Сити» ведомства должны будут сократить свои административно-хозяйственные отделы, кадровые и финансовые службы, а также юристов — их работа будет отдана на аутсорсинг предприятию «Единый центр поддержки», рассказали «Известиям» два федеральных чиновника и источник, знакомый с ситуацией.

В Минэке, по данным Росстата за 2016 год, работают 1790 человек, средняя зарплата по ведомству составляет 112,1 тыс. рублей. После сокращений в Минэкономразвития планируют повысить зарплату оставшимся работникам за счет уволенных. Федеральный чиновник отметил, что в случае сокращения персонала средний размер оплаты труда вырастет примерно на 20–30 тыс. рублей. При этом для сотрудников будет введена система мотивации и установлены ключевые показатели эффективности работы.

— Когда у тебя высокая зарплата, с тебя и потребуют больше, — подчеркнул другой собеседник «Известий».

Однако компании, которая будет оказывать административные услуги на аутсорсинге, тоже придется платить, поэтому не исключено, что после сокращения зарплаты оставшимся сотрудникам повышены не будут, полагает научный руководитель центра корпоративного управления НИУ ВШЭ Геннадий Константинов.

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что переезд запланирован на II–III квартал этого года. При этом планы по сокращению сотрудников в связи с переездом в министерстве не подтвердили.

В пресс-службах Минкомсвязи и Минпромторга не ответили на вопросы «Известий».

Идея перевести три министерства в «Москва-Сити» возникла в марте прошлого года, когда губернатор Московской области Андрей Воробьев показал премьер-министру Дмитрию Медведеву и членам правительства подмосковные проектные офисы, работа которых организована по принципу открытого пространства — когда все сотрудники сидят в одном большом зале без кабинетов (open space), рассказал «Известиям» источник в аппарате правительства, присутствовавший на том мероприятии. Чиновникам тогда показалось, что работа в таких условиях повысит эффективность взаимодействия сотрудников друг с другом.

За счет использования open space в Минэкономразвития рассчитывают повысить качество работы. При этом министры и заместители министров сохранят за собой кабинеты в новой башне, рассказал федеральный чиновник. Возможно, что кабинеты будут и у директоров департаментов. В open space будут выделены специальные зоны для работы с конфиденциальной информацией и секретными документами.

Работа в «открытом пространстве» действительно может улучшить взаимодействие чиновников, считает завкафедрой госрегулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов. Но, предупреждает он, на госслужбе приживаются все-таки не все нормы, свойственные компаниям, например такие, как создание системы мотивации и установление ключевых показателей эффективности.

Помимо плюсов работы в «открытых пространствах» в виде улучшения взаимодействия между сотрудниками, у этой формы организации работы есть и минусы. Сотрудников могут отвлекать окружающие шумы и телефонные разговоры коллег, из-за чего госслужащие могут начать делать ошибки в важных документах.