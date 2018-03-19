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Лидер Палестины назвал посла США в Израиле «сыном собаки»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Палестинский лидер Махмуд Аббас в ходе своего выступления перед соратниками назвал американского посла в Израиле Дэвида Фридмана «сыном собаки».

Аббас заявил, что посол США поддерживает «еврейские поселения на оккупированных территориях» Западного берега реки Иордан.

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«Посол Америки в Тель-Авиве, поселенец и сын собаки, говорит, что это их земля, а мы говорим, что поселения строятся на палестинской земле», –– цитирует ТАСС палестинского лидера.

Разногласия между палестинцами и Вашингтоном начались после решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда свое посольство из Тель-Авива.

При этом Палестина и Израиль в течение длительного времени не могут решить вопрос принадлежности восточной части города. Каждая из сторон считает Иерусалим своей территорией.

После решения Трампа конфликт обострился, начались многочисленные столкновения палестинцев и полиции Израиля. Палестинское движение ХАМАС трижды призывало к восстаниям

Посол США Дэвид Фридман является верующим иудеем и личным другом Трампа. Он не обладает опытом дипломатической работы и известен своей поддержкой правительства Израиля и еврейских поселений на исторически палестинских территориях.

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