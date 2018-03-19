Палестинец зарезал в Старом городе Иерусалима мужчину

Палестинец совершил нападение на молодого человека в Старом городе Иерусалима, ранив его ножом. Впоследствии пострадавший «скончался от полученных ран».

По предварительным данным, за нападением стоял 28-летний палестинец, проживающий в окрестностях Шхема. Он был нейтрализован, передает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

20-летний пострадавший был доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Он скончался в ночь на понедельник, 19 марта.

Ранее сообщалось, что житель Палестины на автомобиле протаранил группу израильских военных. В результате инцидента погибли два человека, еще двое получили тяжелые ранения.

Водитель автомобиля был задержан. Израильские власти рассматривают инцидент как теракт.