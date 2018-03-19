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МИД назвал спекулятивным заявление Совета ЕС по «делу Скрипаля»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Москва считает спекулятивным и бездоказательным заявление Совета Евросоюза о серьезном отношении к обвинениям Лондона в адрес РФ по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

19 марта Совет ЕС по иностранным делам сообщил, что чрезвычайно серьезно воспринял позицию Лондона в расследовании этого инцидента. В российском министерстве с недоумением отреагировали на поспешность, с которой Евросоюз занял одну из сторон в «деле Скрипаля».

«Посвященное этой теме заявление Совета ЕС по иностранным делам от 19 марта сего года, несмотря на попытки есовцев соблюсти некое подобие баланса, основано на британской версии произошедшего и, как следствие, страдает той же спекулятивностью и бездоказательностью оценок», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Как отметили представители внешнеполитического ведомства, в документе ЕС не указано, что Великобритания отказалась совместно расследовать инцидент с Россией и не предоставила Москве никакой информации по обстоятельствам дела. В МИДе подчеркнули, что Россия не разрабатывает и не хранит отравляющие вещества «Новичок», но полагает, что британским следователям стоит провести проверку в лаборатории оружия массового поражения в британском Портон-Дауне.

«Рекомендуется еэсовским партнерам начать с организации ознакомительного визита в правительственную лабораторию оружия массового поражения в британском Портон-Дауне, что в нескольких километрах от Солсбери», — указано в комментарии.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в парке британского города Солсбери. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Британские власти полагают, что пострадавших отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», и обвиняют Россию в причастности к этому инциденту.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил бездоказательность подобных обвинений. Он также опроверг причастность Москвы к данному инциденту и напомнил, что все химическое оружие в России было уничтожено.

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