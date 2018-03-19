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Британский премьер-министр заявила о наличии у РФ мотива отравить Скрипаля

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что у РФ был мотив отравить экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, передает телеканал RT со ссылкой на Skynews.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери.

«У России были возможность и, я полагаю, мотив и намерение, и это часть модели поведения России в Европе, которую мы наблюдаем. Это произошло в Великобритании, это могло произойти в другой стране», — сказала Мэй.

Она также отметила поддержку со стороны британских партнеров в связи с инцидентом.

Ранее президент России Владимир Путин указал на бездоказательность предъявляемых России обвинений по данному делу. Он также опроверг причастность России к данному инциденту. Путин подчеркнул, что у РФ нет того вещества, которым был отравлен Скрипаль, напомнив, что всё химическое оружие в стране было уничтожено.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта. Власти Великобритании заявили о причастности России к данному инциденту. 14 марта стало известно о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов. В ответ на данные действия МИД РФ принял решение выслать из страны 23 сотрудника британского посольства.

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