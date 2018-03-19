Трамп запретил гражданам США совершать трансакции в криптовалюте Венесуэлы

Гражданам США запретили совершать трансакции в венесуэльской криптовалюте петро.

Такое решение принял президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Осуществление каких-либо трансакций физическими и юридическими лицами США или на территории США в криптовалюте, выпущенной правительством Венесуэлы, запрещено с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении Белого дома.

Данная мера принята для того, чтобы Венесуэла не могла обойти введенные Вашингтоном санкции в отношении этой страны. Американский лидер также предупредил, что «любой сговор с целью нарушить данный запрет» будет преследоваться по закону.

В 2018 году в Венесуэле начались продажи национальной криптовалюты под названием петро. Президент страны Николас Мадуро заявил, что объем предварительных продаж достиг $735 млн. Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой.