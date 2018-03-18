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Альтернативные валюты появились в Венесуэле из-за дефицита наличности

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Фото: Global Look Press
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Очередная валюта, альтернативная официальной, появилась в Венесуэле из-за дефицита наличности. Ее выпустили в городе Элорса (штат Апуре) с одноименным населенному пункту названием, пишет РИА «Новости».

«В условиях кризиса с наличными деньгами начинают вводиться в оборот местные валюты. Вот — «элорса», которую эмитировал город Элорса в штате Апуре. Гиперинфляция и нехватка наличности заставляют появляться «мини-центральные банки», — сообщил депутат парламента Венесуэлы Хосе Герра.

В феврале текущего года в Венесуэле стартовали продажи собственной криптовалюты под названием El Petro. Тогда же президент Николас Мадуро заявил, что объем предварительных продаж криптовалюты достиг $735 млн. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты.

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