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Ботинок сотрудницы BBC насмешил зрителей утреннего шоу

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Помощница режиссера британского телеканала BBC по имени Трейси случайно оказалась в кадре во время утреннего эфира шоу Breakfast. Чтобы не сорвать трансляцию, она спряталась за диваном, на котором сидели ведущие и знаменитые гости, пишет Daily Mail.

Однако, зрители могли ясно видеть, как ее ботинок выглядывает из-за дивана. Будучи в прямом эфире, участники передачи засмеялись и попросили девушку помахать рукой на камеру.

Сотрудники BBC решили обратить этот случай в шутку и вложили кадр со съемок в Twitter-аккаунт телепередачи и призвали подписчиков «найти ногу Трейси».

Ранее портал iz.ru сообщал, что пользователи Twitter запустили флешмоб смешных спящих зверей. Акцию начал пользователь из Японии, запустив хэштег «спальное состязание безумных поз животных»

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