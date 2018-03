Ботинок сотрудницы BBC насмешил зрителей утреннего шоу

Помощница режиссера британского телеканала BBC по имени Трейси случайно оказалась в кадре во время утреннего эфира шоу Breakfast. Чтобы не сорвать трансляцию, она спряталась за диваном, на котором сидели ведущие и знаменитые гости, пишет Daily Mail.

Однако, зрители могли ясно видеть, как ее ботинок выглядывает из-за дивана. Будучи в прямом эфире, участники передачи засмеялись и попросили девушку помахать рукой на камеру.

Сотрудники BBC решили обратить этот случай в шутку и вложили кадр со съемок в Twitter-аккаунт телепередачи и призвали подписчиков «найти ногу Трейси».

Anyone want to play a game of spot Tracey's feet? Our floor manager Tracey had to dive behind the sofa to avoid being on TV... pic.twitter.com/SMPN6nKtDu