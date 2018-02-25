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Пользователи Twitter запустили флешмоб смешных спящих животных

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Фото: Global Look Prees/Jaap Arriens
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Пользователи Twitter запустили в соцсети масштабный флешмоб: люди по всему миру публикуют фотографии своих спящих животных в смешных и необычных позах. Акцию начал пользователь из Японии, запустив хэштег «спальное состязание безумных поз животных».

Всё началось со змеи, однако теперь по хэштегу можно найти кошек, собак, хомяков, ежей и многих других животных.

 

 

 

 

 

 

Идею поддержали и российские пользователи Twitter. 

 

25 января появилось видео сражения двух носорогов на рогах. Обитатели зоопарка в Южной Африке пытались поделить землю. 

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