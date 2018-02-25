Пользователи Twitter запустили флешмоб смешных спящих животных
Пользователи Twitter запустили в соцсети масштабный флешмоб: люди по всему миру публикуют фотографии своих спящих животных в смешных и необычных позах. Акцию начал пользователь из Японии, запустив хэштег «спальное состязание безумных поз животных».
ボールパイソンによる！！飼い主の心臓に悪い寝相シリーズ！！！#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/B6ycasq6kA— たかし♀ (@RP_ktyn) 1 февраля 2018 г.
Всё началось со змеи, однако теперь по хэштегу можно найти кошек, собак, хомяков, ежей и многих других животных.
#飼育員の心臓に悪い動物の寝相コンテスト— みさき公園【公式】 (@MISAKIKOEN) 20 февраля 2018 г.
ビーバーのルーディーさん。。#みさき公園 pic.twitter.com/jpjZYdMKpS
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト— もと (@otemoto02) 10 февраля 2018 г.
いびきも凄いコーギー犬 pic.twitter.com/fqy2Cu8K3A
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト— ぷりゃ餅 (@touzoku_) 10 февраля 2018 г.
半目で寝るな pic.twitter.com/TOsHyml5gu
5年くらい前だけど、不細工すぎててビビったやつ。#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/yO5HXG4VFl— Ryoku (@ryokuchandayo) 10 февраля 2018 г.
死んでるかと思って焦った一枚#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/YGAJ5NEhzG— 愛海 (@ManaKen0829) 10 февраля 2018 г.
本当に死んでると思いました#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/9QXahIjK70— ひなくろこ (@yyYW6xY3vqXJDl7) 10 февраля 2018 г.
#飼育員の心臓に悪い動物の寝相コンテスト#アルパカ pic.twitter.com/8fixLqmBIc— 長崎バイオパーク公式 (@ngsbiopark) 14 февраля 2018 г.
Идею поддержали и российские пользователи Twitter.
Участвую #飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/kOC1F9465O— Дальневосточный леопард (@Far_Eastern_Leo) 25 февраля 2018 г.
Это Джимка и он участник японского флешмоба, извините #飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/xBfH9hImre— Artem Gerasimenko (@temgerasimenko) 20 февраля 2018 г.
25 января появилось видео сражения двух носорогов на рогах. Обитатели зоопарка в Южной Африке пытались поделить землю.