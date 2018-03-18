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Телепрограмма «Ревизорро» проверила санитарные условия в ЦИК РФ

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Фото: youtube.com
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Вечером в воскресенье в Центризбиркоме РФ пришла съемочная бригада телепрограммы «Ревизорро», чтобы проверить санитарные условия в ЦИК в день выборов.

На вопрос ведущей программы Анастасии Самбурской о том, как он оценивает санитарные условия, замглавы ЦИК Николай Булаев ответил, что они идеальные. Он также поинтересовался, попробовала ли она пирожки в буфете ведомства, на что ведущая ответила отрицательно.

«У меня есть и бутерброды, и пирожки», — сказал Булаев, приглашая Самбурскую в буфет.

Напомним, актриса театра на Малой Бронной, известная также по роли в сериале «Универ. Новая общага» Анастасия Самбурская стала ведущей популярной телепрограммы «Ревизорро» в ноябре 2017 года.

Ведущая этой передачи Елена Летучая перед этим перешла на «Первый канал». Предложение журналистке поступило после ее репортажа из воронежской больницы №2. Новая передача получила название «Летучий отряд».

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