Победный забег Лары Крофт

Прошедший уикенд хоть и обошелся без рекордов, но ожидания индустрии не обманул. В соответствии со всеми прогнозами чарт возглавила голливудская новинка «Tomb Raider: Лара Крофт». По данным ЕАИС, приключенческий экшн с Алисией Викандер заработал за четыре дня почти 223 млн рублей, что позволяет ему надеяться на итоговый бокс-офис в районе 500 млн. Российская комедия «Я худею» - лидер прошлой недели - прибавила еще около 110 млн и скоро покорит полумиллиардный рубеж. Третьей финишировала анимация «Шерлок Гномс» (сиквел «Гномео и Джульетты»), сумевшая собрать почти 70 млн.

Замыкают топ-5 два других голливудских блокбастера. Диснеевский «Излом времени» заработал еще 45 млн рублей и довел общую кассу до 295 млн. Чуть хуже результат за последние дни оказался у марвеловской «Черной пантеры» — 37 млн. В общей сложности на счету кинокомикса теперь 904 млн.

— Фильмы в жанре экшн с сильным женским персонажем неслучайно стали одним из голливудских трендов, — отмечает президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — Вышедшие недавно «Призрак в доспехах» и «Чудо-женщина» достаточно успешно выступили в прокате. Сборы новой «Лары Крофт» оказались на уровне с этими фильмами, что вполне соответствует ожиданиям. Конечно, у «Лары Крофт» в качестве преимущества был более известный бренд, но экранизация компьютерной игры — очень сложный жанр. Как и следовало ожидать, мнения зрителей разделились, но большинство все же положительно оценили фильм, отметив его близость к первоисточнику, динамичный экшн и игру Алисии Викандер.

Три российских релиза сгруппировались за пределами первой пятерки. Из них лучше всех идет долгожитель проката спортивная мелодрама «Лед», которая благодаря кассе в 26 млн благополучно превзошла финальный бокс-офис «Экипажа». Всего за пять недель фильм Олега Трофима смог собрать внушительную сумму в 1,425 млрд. А комедии «О чем говорят мужчины. Продолжение» и «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» добавили к своим сборам 12 и 10 млн соответственно.

Продолжает увеличивать кассу аниме «Мэри и ведьмин цветок» от ученика Хаяо Миядзаки, ставшее самым успешным релизом в этом сегменте в России. Последний уикенд принес мультфильму еще 9 млн рублей, что дает всего 75 млн за три недели. Вне топ-10 оказались такие новинки, как оскаровский фаворит «Леди Берд» Греты Гервиг (6 млн) и новый хоррор от создателя «Мучениц» Паскаля Ложье — «Страна призраков» с Милен Фармер (7 млн).

Лидером следующего уикенда должен стать фантастический боевик «Тихоокеанский рубеж 2», сиквел культового фильма Гильермо дель Торо. Также в прокат выходят биографическая драма о кругосветном путешествии «Гонка века» с Колином Фертом и Рейчел Вайс, триллер с Хоакином Фениксом «Тебя никогда здесь не было» (два приза Каннского кинофестиваля), хоррор «Незнакомцы: Жестокие игры» и мелодрама «Полночное солнце».

Существенно может поправить свои дела и «Шерлок Гномс», правда, ему придется столкнуться с двумя новыми релизами, ориентированными на ту же семейную аудиторию — фильмом «Кролик Питер» и анимацией «Дикие предки». Впрочем, основная борьба между фильмами развернется уже с 26 марта, когда у многих школьников начнутся весенние каникулы.