Назван лучший фильм серии «Звездные войны»

Кинокритики составили рейтинг фильмов научно-фантастической франшизы «Звездные войны». Пятый эпизод «Империя наносит ответный удар» оказался лучшей лентой серии, сообщает издание Esquire.

Фильм был снят режиссером Ирвином Кершнером и вышел в 1980 году. По словам кинокритиков, в этой части присутствуют самые запоминающиеся моменты из всей серии «Звездных войн».

На втором месте оказалась самая первая картина франшизы «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», на третьей строчке — фильм «Последние джедаи» Райана Джонсона, вышедший в 2017 году.

Также в пятерку лучших вошли эпизоды «Месть ситхов» 2005 года и спин-офф «Изгой-один. Звездные войны: Истории» 2016-го. Далее, по версии кинокритиков, следуют части «Пробуждение силы», «Возвращение джедая» и «Скрытая угроза».

Самой неудачной признали «Атаку клонов» 2002 года — она заняла в списке последнее место.

14 марта режиссер последнего фильма в серии «Звездные войны» Райан Джонсон рассказал о «вмешательстве России» в сценарий картины. Он заявил, что «русские хакеры» якобы атаковали его Twitter-аккаунт.