Режиссер «Звездных войн» обвинил русских хакеров в атаке на сценарий

Режиссер последнего фильма в серии «Звездные войны» Райан Джонсон рассказал о «вмешательстве России» в сценарий картины. Об этом пишет Polygon, приводя цитату из вышедшего документального фильма «Режиссер и джедаи».

По словам режиссера фильма «Звездные войны: Последние джедаи», «русские хакеры» якобы атаковали его Twitter-аккаунт. Джонсону показалось, что они хотят в неизвестных ему целях контролировать определенные части сценария. Они якобы пытались в том числе заставить его сохранить жизнь персонажу генерала Хакса.

Джонсон сначала, по его словам, не понимал, почему «сотни русских аккаунтов», которые его атаковали, — «русские хакеры и боты» — так заинтересованы в сохранении жизни персонажу генерала, однако эту «тайну» раскрыли в комментариях. Пользователи объяснили кинематографисту, что русские хакеры якобы любят тоталитаризм и диктатуру, а демократию ненавидят, поэтому и пытались оставить в «Звездных войнах» авторитарного Хакса, который им полюбился.

У некоторых пользователей Сети возник вопрос, каким образом «русские хакеры и боты» узнали подробности сценария на ранних этапах его написания. Режиссера также спрашивали, какие Райан Джонсон медикаменты употребляет и являются ли они безрецептурными, сообщает телеканал «Звезда».

Портал iz.ru писал ранее, что Джонсон выпустил необычную версию «Последних джедаев» с музыкальным сопровождением композитора Джона Уильямса и без диалогов.

Фильм «Звездные войны: Последние джедаи» в формате Blu-Ray и 4K Ultra HD будет доступен с 27 марта.