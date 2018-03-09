Стал известен сценарист нового сериала «Звездных войн»

Режиссер и актер Джон Фавро выступит в роли продюсера и сценариста нового телесериала в фантастической вселенной «Звездные войны». Об этом сообщили представители кинокомпании Disney, которой принадлежат права на франшизу.

В заявлении компании говорится, что Фавро «подписал контракт на продюсирование и написание сценария к игровому сериалу «Звездные войны», который выйдет на новой интернет-платформе Disney». Подробности нового сериала и дата его выхода пока не обнародованы, пишет ТАСС.

Фавро уже участвовал в создании других проектов в знаменитой киновселенной. В частности, он работал над мультсериалом «Звездные войны: Войны клонов».

Год назад фильм «Книга джунглей» Джона Фавро получил «Оскара» в номинации «Лучшие визуальные эффекты», опередив «Доктора Стрэнджа» Скотта Дерриксона.