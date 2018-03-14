Джонсон выпустил музыкальную версию «Последних джедаев»

Режиссер Райан Джонсон выпустил необычную версию «Последних джедаев» без диалогов, но с музыкальным сопровождением композитора Джона Уильямса.

Зрители могут заполучить «Звездные войны – 8», купив фильм в «цифре». Сделать это можно со среды, 13 марта.

The Last Jedi’s out today in the states for digital download, blu in two weeks. Of all the special features, my favorite one is kinda hidden, so wanted to call it out. If you buy the movie anywhere online (or the blu) you have access to a music only version of TLJ. — Rian Johnson (@rianjohnson) March 13, 2018

«По сути мы перекомпоновали фильм, чтобы в нем не было ни диалогов, ни аудиоэффектов, ни фонового шума — ничего, кроме саундтрека, который звучит великолепно», — отметил режиссер.

Для получения доступа к музыкальной версии картины поклонникам необходимо будет скачать приложение Movies Anywhere app, которое является агрегатором фильмов компании Walt Disney.

Картина «Звездные войны: Последние джедаи» в формате Blu-Ray и 4K Ultra HD будет доступна с 27 марта.