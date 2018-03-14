Джонсон выпустил музыкальную версию «Последних джедаев»
Режиссер Райан Джонсон выпустил необычную версию «Последних джедаев» без диалогов, но с музыкальным сопровождением композитора Джона Уильямса.
Зрители могут заполучить «Звездные войны – 8», купив фильм в «цифре». Сделать это можно со среды, 13 марта.
«По сути мы перекомпоновали фильм, чтобы в нем не было ни диалогов, ни аудиоэффектов, ни фонового шума — ничего, кроме саундтрека, который звучит великолепно», — отметил режиссер.
Для получения доступа к музыкальной версии картины поклонникам необходимо будет скачать приложение Movies Anywhere app, которое является агрегатором фильмов компании Walt Disney.
Картина «Звездные войны: Последние джедаи» в формате Blu-Ray и 4K Ultra HD будет доступна с 27 марта.