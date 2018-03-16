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Лара Крофт с нашего двора

В новом фильме про расхитительницу гробниц Алисия Викандер предпочитает убегать от опасности
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Фото: Каро-Премьер
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В российский прокат выходит приключенческий боевик «Tomb Raider: Лара Крофт». Новую экранизацию популярной компьютерной игры доверили норвежскому режиссеру Роару Утхаугу, прежде масштабными проектами не занимавшемуся. Из его заметных работ можно выделить триллеры «Остаться в живых» и «Пленница. Побег» — стандартные экшны о том, как герой попал в экстремальные условия и сумел спастись благодаря хорошей физической подготовке и сообразительности. Но именно в новой «Ларе Крофт» этот опыт оказался особенно полезным. 

Поскольку концепт экранизации изменился, то сменилось и «лицо» франшизы. В 2001 году в Лару Крофт сыграла Анджелина Джоли. Роль принесла ей место в первом ряду голливудских звезд, а самому персонажу откровенная сексуальность актрисы — культовый статус. Лара Крофт в ее исполнении — опасная и соблазнительная женщина, одинаково хорошо владеющая огнестрельным оружием и роковыми взглядами.

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Новым лицом Лары Крофт стала Алисия Викандер — одна из самых известных молодых актрис, обладательница «Оскара». В ее исполнении Крофт предстает этакой "девчонкой с нашего двора" — гоняет на велосипеде, а не на мотоцикле, подрабатывает курьером. Выглядит не как недостижимый секс-символ, а как поклонница здорового образа жизни, которую можно встретить на прогулке утром в Гайд-парке. Стреляет из лука, а не из пистолетов с двух рук.

Впрочем, «реформированный» облик персонажа оказался не самым удачным. Дело не в игре Викандер — актриса создала живой, воздушный и запоминающийся образ, но это образ эмоциональной девушки, слишком серьезной для того, чтобы грабить гробницы и ставить на место грубых наемников. Лара в исполнении Джоли ловила кайф от перестрелок и авантюр, а в исполнении Викандер она хочет навести порядок в мире, словно на своем рабочем столе. Лучше всего у нее получается красиво бежать и красиво плакать.

К сожалению, перезапуск «Лары Крофт» страдает тем же, чем и попытки перезапустить «Кинг Конга» и прочие хиты — много эффектной графики при абсолютно беспомощном сюжете. Дух приключений, породивший такие жемчужины жанра, как «Индиана Джонс», практически полностью выветрился из больших франшиз.

Два часа наблюдая, как Викандер в отличной физической форме прыгает, подтягивается, бегает по джунглям и стреляет из лука, чувствуешь себя не то на уроке физкультуры, не то на записи реалити-шоу о выживании на природе. Причем о естественности речи не идет — да, на Викандер нет косметики, но прическа ее идеальна, а черная маечка выглядит свежей, словно девушка не носится по джунглям, а занимается на беговой дорожке в спортзале. Картинка красивая, но довольно скучная.

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Кроме того, в новом фильме отсутствует любовная линия. Сейчас это не модно. Поэтому наличие помощника Крофт — гонконгца Лу Рена — выглядит искусственной сюжетной вставкой. Между персонажами почти нет взаимодействия, и совершенно непонятно, с чего вдруг он рискует жизнью, чтобы спасти свою случайную нанимательницу. Не говоря уже о по-детски наивных и примитивных загадках, ведущих Крофт к гробнице «Матери смерти» — японской правительницы, которую в древние времена увезли на безымянный труднодоступный остров и живой положили в гроб.

Правда, когда Крофт прибывает на остров, там оказывается целая толпа людей — наемники, пленники. А само ущелье битком набито скелетами. Каким образом при такой толкучке остров все еще считается «тайным», не очень понятно. Создается ощущение, что сценаристы просто написали набор сцен, как в компьютерной игре, понадеявшись, что харизма и актерская слава Викандер, а также графика и натурные съемки заменят сюжет и характеры героев. Не заменили. Потому что главным в приключенческом жанре все равно остается личность героя, а не места, по которым он бегает в поисках сокровищ. 

К тому же, отличительной чертой Лары Крофт всегда был аналитический ум, благодаря которому она с легкостью раскусывала головоломки древних иероглифов и пророчеств. А в новом фильме она разбирает некий аналог кубика Рубика и догадывается об истинной истории «Матери смерти» по древнему «комиксу» на стене. Для таких загадок не надо быть семи пядей во лбу, их действительно сможет разгадать любой курьер. Но разве этого мы ждем от фильма о расхитителях гробниц?

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