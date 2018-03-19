Прямой эфир

Новый фильм про Лару Крофт возглавил российский прокат

0
Фото: Каро-Премьер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидером российского проката по итогам выходных стал приключенческий блокбастер «Tomb Raider: Лара Крофт». Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

По сюжету, отец Лары Крофт в исполнении Доминика Уэста, исчезает, но Лара в исполнении шведской актрисы Алисии Викандер, вместо того чтобы возглавить его глобальную империю, решает найти его. Она отправляется на поиски места, где его видели в последний раз: легендарную гробницу на мифическом острове у берегов Японии. За выходные фильм о Ларе Крофт собрал 236,7 млн рублей и стал лидером российского проката. В США за первые выходные проката фильм собрал $22 млн, заняв вторую строчку.

Вторым по популярности у зрителей стала комедия режиссера Алексея Нужного «Я худею». Это история о девушке, отчаянно пытающейся похудеть, чтобы вернуть бывшего парня. За вторую неделю проката картина собрала 118,1 млн рублей, а сборы по итогам двух недель проката составили 508,5 млн рублей. Главные роли исполнили Александра Бортич, Ирина Горбачева, Сергей Шнуров, Роман Курцын и Евгений Кулик.

Третье место рейтинга досталось продолжению мультфильма «Гномео и Джульетта» под названием «Шерлок Гномс». По сюжету, знаменитому сыщику нужно расследовать таинственное исчезновение садовых гномов. Первый прокатный уиикенд принес фильму 78 млн рублей, сообщает НСН.

Четвертую позицию занимает фильм «Излом времени» с Крисом Пайном и Риз Уизерпун, собравший 50,5 млн рублей на второй неделе проката, а по итогам двух недель — 338 млн руб. Замыкает пятерку лидеров супергеройский боевик от Marvel «Черная пантера», собравший 40,5 млн рублей. По итогам трех недель картина собрала больше 1 млрд рублей. В мировом прокате сборы фильма составили более $1 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности» появился в Сети
Назван лучший фильм серии «Звездные войны»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017