Новый фильм про Лару Крофт возглавил российский прокат

Лидером российского проката по итогам выходных стал приключенческий блокбастер «Tomb Raider: Лара Крофт». Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

По сюжету, отец Лары Крофт в исполнении Доминика Уэста, исчезает, но Лара в исполнении шведской актрисы Алисии Викандер, вместо того чтобы возглавить его глобальную империю, решает найти его. Она отправляется на поиски места, где его видели в последний раз: легендарную гробницу на мифическом острове у берегов Японии. За выходные фильм о Ларе Крофт собрал 236,7 млн рублей и стал лидером российского проката. В США за первые выходные проката фильм собрал $22 млн, заняв вторую строчку.

Вторым по популярности у зрителей стала комедия режиссера Алексея Нужного «Я худею». Это история о девушке, отчаянно пытающейся похудеть, чтобы вернуть бывшего парня. За вторую неделю проката картина собрала 118,1 млн рублей, а сборы по итогам двух недель проката составили 508,5 млн рублей. Главные роли исполнили Александра Бортич, Ирина Горбачева, Сергей Шнуров, Роман Курцын и Евгений Кулик.

Третье место рейтинга досталось продолжению мультфильма «Гномео и Джульетта» под названием «Шерлок Гномс». По сюжету, знаменитому сыщику нужно расследовать таинственное исчезновение садовых гномов. Первый прокатный уиикенд принес фильму 78 млн рублей, сообщает НСН.

Четвертую позицию занимает фильм «Излом времени» с Крисом Пайном и Риз Уизерпун, собравший 50,5 млн рублей на второй неделе проката, а по итогам двух недель — 338 млн руб. Замыкает пятерку лидеров супергеройский боевик от Marvel «Черная пантера», собравший 40,5 млн рублей. По итогам трех недель картина собрала больше 1 млрд рублей. В мировом прокате сборы фильма составили более $1 млрд.