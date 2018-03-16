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Новый трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности» появился в Сети

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Фото: youtube.com
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Marvel представила новый трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности». Ролик опубликован на официальном YouTube-канале компании.

В «Мстителях: Война бесконечности» зрителей ждет захватывающее повествование со зрелищным видеорядом и острым чувством юмора. По сюжету команда супергероев объединилась, чтобы дать отпор безумному титану Таносу, намеренному перестроить Вселенную на свой лад с помощью магических артефактов — Камней бесконечности. Студия собрала в этой картине всех супергероев за 10 лет существования. Первый фильм «Железный человек» вышел на экраны в 2008 году, сообщает телеканал «360».

Роли в картине исполнили Роберт Дауни – младший, Марк Руффало, Том Хиддлстон, Бенедикт Камбербэтч, Зои Салдана, Скарлетт Йоханссон, Крис Хемсворт и многие другие.

Финальный трейлер фантастического фильма на русском языке уже набрал более 180 тыс. просмотров. Российские зрители увидят фильм 3 мая.

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