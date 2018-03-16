Режиссером фильма по комиксу «Новые боги» станет женщина

Режиссером фильма «Новые боги» станет американка Ава Дюверней. В настоящее время она ведет переговоры о своем участии в картине.

Ленту снимут по одноименному комиксу Джека Кёрби, который создал Капитана Америку, Халка и Людей Икс.

В ленте речь пойдет о противостоянии идеалистического и техногенного миров. В последнем правит жесткой тиран Дарксайд, сообщает Variety.

Ранее ДюВерней сняла для Walt Disney фильм «Излом времени». Картина продемонстрировал в США очень низкие сборы.