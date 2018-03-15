Прямой эфир

Создатель «На игле» снимет 25-й фильм о Джеймсе Бонде

0
Фото: TASS/Dennis Van Tine
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский кинорежиссер Дэнни Бойл снимет новый фильм из цикла об агенте 007 Джеймсе Бонде.

«Прямо сейчас мы работаем над сценарием. Надеемся начать съемки в течение пяти–шести недель. Тогда «Бонд» сможет выйти к концу года», — приводит слова Бойла «Газета.ру».

Ранее исполнитель роли Джеймса Бонда Дэниэл Крэйг подтвердил намерение сняться в 25-й картине об агенте 007.

Дэнни Бойл — британский режиссер, получивший мировую известность благодаря фильму «На игле». Также среди его самых известных режиссерских работ — «Пляж» и «Миллионер из трущоб».

Ранее сообщалось, что голливудский актер Николас Кейдж сыграет роль Супермена, о которой мечтал с 1990-х годов. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Режиссер Звягинцев получил кинопремию «Сезар»
Цикл романов «Плоский мир» Пратчетта ляжет в основу сериала

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017