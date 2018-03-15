Создатель «На игле» снимет 25-й фильм о Джеймсе Бонде

Британский кинорежиссер Дэнни Бойл снимет новый фильм из цикла об агенте 007 Джеймсе Бонде.

«Прямо сейчас мы работаем над сценарием. Надеемся начать съемки в течение пяти–шести недель. Тогда «Бонд» сможет выйти к концу года», — приводит слова Бойла «Газета.ру».

Ранее исполнитель роли Джеймса Бонда Дэниэл Крэйг подтвердил намерение сняться в 25-й картине об агенте 007.

Дэнни Бойл — британский режиссер, получивший мировую известность благодаря фильму «На игле». Также среди его самых известных режиссерских работ — «Пляж» и «Миллионер из трущоб».

Ранее сообщалось, что голливудский актер Николас Кейдж сыграет роль Супермена, о которой мечтал с 1990-х годов.