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Путин и Назарбаев подтвердили союзнический характер отношений РФ и Казахстана

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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В ходе телефонного разговора, состоявшегося между президентами РФ и Казахстана, Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев подтвердили «союзнический, стратегический характер отношений между двумя странами», сообщает утром в понедельник пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Назарбаев позвонил Путину поздно вечером 18 марта, когда были объявлены предварительные итоги выборов президента РФ.

Президент Казахстана «тепло поздравил его (Путина. — Ред.) с убедительной победой», сообщили в Кремле. 

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России.

ЦИК сообщает, что, предварительно, по итогам выборов Путин получил поддержку 76,6% избирателей. За действующего главу государства проголосовали 56 206 514 граждан России. 

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