Лихачев рассказал о самых активных точках голосования за рубежом

Активнее всего на выборах президента России за рубежом избиратели голосуют на азиатском направлении. Об этом сообщает член ЦИК Василий Лихачев.

По его словам, одним из самых активных направлений стал Таиланд, особенно остров Пхукет. Также хорошая явка была зарегистрирована в Китае, сообщает «РИА Новости».

Лихачев отметил, что беседовал с послом России в КНР Андреем Денисовым, который отметил спокойную обстановку и достаточно активную организацию. Член ЦИК уточнил, что в данный момент на азиатском направлении уже заканчивается голосование.

Ранее в ходе видеомоста в информационном центре ЦИК посол России в Таиланде Кирилл Барский рассказал, что пока около 3,5 тыс. российских граждан проголосовали на выборах президента РФ.

18 марта в России проходят выборы президента страны. На этот пост претендуют восемь кандидатов. Явка избирателей на выборах президента России превысила 59,5%, свидетельствуют данные ЦИК РФ по состоянию после 19:00 мск.