Прямой эфир
Сюжет:

Лихачев заявил о попытках провокаций на выборах в США и Новой Зеландии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Попытки провокаций при голосовании граждан России на выборах президента РФ, помимо Украины, были в США, Новой Зеландии и ряде других стран мира. Об этом сообщает член Центризбиркома Василий Лихачев.

Достаточно активно готовились к провокационным акциям антироссийские элементы в Нью-Йорке и Сан-Франциско в США. Лихачев отметил, что по каждому факту провокаций идет расследование.

Во время досрочных выборов российского президента в США, по заявлению посла России в Соединенных Штатах Анатолия Антонова, также присутствовали провокации. Избирательный участок был облит красящей жидкостью, часть людей, причастных к выборам, получала угрозы.

18 марта в России проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. Досрочно в США проголосовали 982 россиянина. Всего комиссия в посольстве получила более 13 тыс. бюллетеней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МВД РФ заявили о передаче материалов по нарушениям на выборах в СК
В Киеве радикалы забросали яйцами здание генконсульства России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017