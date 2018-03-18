Лихачев заявил о попытках провокаций на выборах в США и Новой Зеландии

Попытки провокаций при голосовании граждан России на выборах президента РФ, помимо Украины, были в США, Новой Зеландии и ряде других стран мира. Об этом сообщает член Центризбиркома Василий Лихачев.

Достаточно активно готовились к провокационным акциям антироссийские элементы в Нью-Йорке и Сан-Франциско в США. Лихачев отметил, что по каждому факту провокаций идет расследование.

Во время досрочных выборов российского президента в США, по заявлению посла России в Соединенных Штатах Анатолия Антонова, также присутствовали провокации. Избирательный участок был облит красящей жидкостью, часть людей, причастных к выборам, получала угрозы.

18 марта в России проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. Досрочно в США проголосовали 982 россиянина. Всего комиссия в посольстве получила более 13 тыс. бюллетеней.