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Сторонники Саакашвили потребовали отставки Порошенко

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Фото: Global Look Press/DPA/Sven Hoppe
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Сторонники партии «Движение новых сил», лидером которой является бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, вышли на митинг в Киеве с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко.

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На площади в центре города собрались более 3 тыс. человек. Они также призывают к отставке главы МВД Арсена Авакова и генерального прокурора Юрия Луценко, передает ТАСС.

Среди участников акции была замечена депутат Верховной рады Надежда Савченко, ареста которой ранее потребовал генпрокурор. После митинга сторонники партии «Движение новых сил» планируют отправиться к резиденции Порошенко под Киевом.

3 марта полиция разогнала палаточный городок протестующих у здания Верховной рады. Он был организован Саакашвили, которого украинские власти зимой депортировали в Европу. В ответ на разгон лагеря активисты пообещали выйти на митинг 18 марта.

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