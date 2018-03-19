Андрей Ватутин: «Теодосичу надо было уезжать в NBA три года назад»

ПБК ЦСКА взял верх в выездном матче с «Фенербахче» и практически гарантировал себе первое место в регулярном сезоне Евролиги. За четыре тура до финиша армейцы опережают ближайших преследователей на три победы. Последние новости из жизни московской команды корреспондент «Известий» Тимур Ганеев обсудил с президентом ЦСКА Андреем Ватутиным. В ходе беседы 44-летний функционер рассказал о процессе восстановления Михаила Кулагина, продлении контракта Виктора Радда, атмосфере в команде и игре в NBA многолетнего лидера клуба, разыгрывающего сборной Сербии Милоша Теодосича.

— Как оцениваете победу над действующим чемпионом Евролиги на его площадке?

— Это большое достижение с точки зрения турнирного положения. Ребята очень серьезно подготовились к игре с «Фенербахче», проявили характер. Нам не везло в последних двух домашних матчах с «Фенербахче», поэтому я рад, что мы прервали неудачную серию с турецким грандом. Это трудовая победа — пожалуй, одна из самых больших в этом сезоне. Играть на переполненной агрессивными болельщиками арене, которые здорово поддерживают свою команду, очень непросто. Но мы справились.

— Можно сказать, что игры ЦСКА и «Фенербахче» уже стали классикой европейского баскетбола?

— Я бы не сказал, что это главное противостояние для нас. В Евролиге у ЦСКА богатая история игр с «Реалом», «Барселоной», «Олимпиакосом», «Панатинаикосом», а теперь и с «Фенербахче». И выделять кого-то из них было неправильно.

— ЦСКА уверенно лидирует в Евролиге, уступив всего в пяти играх сезона. С чем это связано в первую очередь? Длинная скамейка, внутрикомандная «химия» или работа тренерского штаба?

— Пока не время раздавать оценки и заниматься самовосхвалением. Наступает время самых серьезных и напряженных игр. Когда закончится сезон, будем оценивать, обсуждать и анализировать наши результаты. На этой неделе нас ждут очень напряженные матчи с «Химками» и «Олимпиакосом». Времени расслабляться нет. Главное, что мы получили преимущество своей площадки в плей-офф Евролиги. Это та задача, которую мы ставили перед собой на старте регулярного сезона.

— Вы продлили контракт с Виктором Раддом до конца сезона. Чем это обусловлено?

— Приглашение американца имело как минимум две причины. Первая — его универсальность, способность защищаться против четвертых и пятых номеров, быть полезным на подборах, агрессивно играть в нападении. Вторая — возможность обострить конкуренцию на этой позиции. Виктор набирает форму, тренируется, никаких проблем с ним нет. Он приехал не в лучшем физическом состоянии, и нам понадобилось время, чтобы привести его в нужные кондиции. Могу сказать, что он физически одаренный игрок, и думаю, что он еще принесет нам пользу.

— С «Фенербахче» не смог сыграть Михаил Кулагин. Насколько серьезно его повреждение?

— У него было выявлено состояние предстрессового перелома. Врачи успели вовремя диагностировать проблему, и мы смогли избежать серьезной травмы. Думаю, он пропустит две-три недели. Сейчас Михаил работает без нагрузки на стопу.

— Можете объяснить, что происходит с Павлом Коробковым? Российский центровой вновь выбыл из ростера команды...

— За Павла все очень сильно переживают. И он делает всё возможное, чтобы поскорее вернуться на площадку, интенсивно тренируется каждый день. Но состояние его колена не позволяет ему принимать участие в полноценных занятиях команды. Мы применяли различные методики лечения, но боль пока не уходит. Увы, три операции на колене не прошли бесследно. Порадовать болельщиков пока нечем, но мы верим в Павла. Нам его очень не хватает.

— Ожидали, что звездный новичок ЦСКА Серхио Родригес так быстро станет душой коллектива?

— Не совсем правильно называть одного Родригеса душой коллектива. У нас 16 игроков, и каждый из них — личность. В целом в команде очень хорошая обстановка, и этим надо дорожить. Что касается испанца, то мы знали, что это отличный игрок, профессионал с большой буквы. Но его позитивный настрой даже в течение российской зимы приятно всех удивил. Серхио оказался открытым и доброжелательным человеком.

— Следите за Милошем Теодосичем в «Лос-Анджелес Клипперс»? Как оцените его игру?

— Слежу по мере возможности, иногда общаюсь. Для первого сезона Милош играет нормально. Если бы не травма в самом начале, то его статистика могла бы выглядеть еще лучше.

— На прошлой неделе Милош Теодосич признался, что доволен своим решением приехать в NBA, но сожалеет, что не сделал это раньше. Как прокомментируете его слова?

— У меня двоякое чувство. Как поклонник таланта Теодосича могу сказать — ему надо было уезжать в NBA три года назад. Как президент клуба — я рад, что он остался в ЦСКА и провел у нас великолепные шесть лет. Конечно, за это время можно было выиграть больше титулов Евролиги. Но что дано, то дано. В любом случае Теодосич — один из тех игроков, которые навсегда останутся в истории нашего клуба. Милош мне как родной. Я переживаю за него и желаю ему крепкого здоровья. Остальное он умеет.

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