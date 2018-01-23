Андрей Ватутин: «Суперклубом ЦСКА сделал Гомельский»

В спорткомплексе ЦСКА в Москве прошел Матч легенд, посвященный 90-летнему юбилею великого тренера Александра Гомельского. Победителем в игре, прошедшей при полных трибунах, стала команда красных, составленная из звезд отечественного баскетбола.

По окончании торжественного мероприятия «Известия» пообщались с президентом ПБК ЦСКА Андреем Ватутиным. В ходе беседы он рассказал о сложностях организации Матча легенд, советах Александра Гомельского, высокой конкуренции в Евролиге и слабых местах своей команды.

— Тяжело было организовать этот матч?

— Мы начали готовиться к нему в октябре. Составили большой список игроков, которых можно было бы пригласить. Изначально хотели позвать баскетболистов не старше 50 лет, чтобы люди могли «зарубиться» на площадке. Прошерстили и США, и Европу. Все, кто не приехал, передавали наилучшие пожелания и очень сожалели, что не смогли вырваться. Я говорю о Холдене, Лэнгдоне, Сабонисе, Волкове, Туркоглу, Кириленко и др. Мессина и Блатт очень хотели приехать. Но даже без них состав получился очень представительным. Было много организационных сложностей — хочу отметить работу менеджмента клуба, который справился со всеми задачами. Очень большую помощь оказала большая семья Гомельских, особенно сын тренера Владимир. Всех игроков в шкафчике в раздевалке ждал комплект формы, кроссовки, сувениры — мы подошли к ветеранам баскетбола, как к действующим профессионалам.

Хочу еще раз сказать спасибо тем, кто приехал, были очень рады всех видеть. Они проявили огромное уважение к памяти Александра Гомельского. Ведь, к примеру, Гиричек вообще не брал мяча в руки после окончания карьеры, Шишкаускас не тренировался больше года, Нвосу вообще только в футбол играл на любительском уровне. При этом все они рвались принять участие в матче, несмотря на дела, — те же Нестерович и Бодирога сейчас занимают важные руководящие должности в национальных федерациях. Отдельное спасибо Илье Авербуху, который сделал нам яркое шоу, Яне Чуриковой, Гоше Куценко, Иосифу Кобзону. Праздник получился, были полные трибуны, мы услышали и прочитали множество положительных отзывов. Важно, что 90-летие Александра Яковлевича прошло в такой обстановке.

— Какие самые важные советы дал вам Александр Гомельский?

— Александр Яковлевич никогда не был ханжой, и те советы, которые я от него получил, большей частью были связаны с жизнью вне баскетбольной площадки. Но могу сказать, что он обладал великолепным качеством: всё, что бы ни делал, он делал с большой уверенностью. Для руководителя это очень важное качество. Тут нельзя колебаться. На мой взгляд, суперклубом ЦСКА сделал именно Гомельский. Есть люди, которые своими гениальными идеями и их реализацией буквально выжигают пространство после себя. Александр Яковлевич придумал и провел матч на Красной площади. Превзойти это невозможно. Где, скажите, еще можно сыграть, чтобы не повториться? Не в Антарктиде же.

— Александра Гомельского помнят нынешние руководители европейского баскетбола?

— Помнят, ведь таких величин в европейском и мировом баскетболе немного. На матче должен был присутствовать президент Евролиги Жорди Бертомеу, но он не смог прилететь из-за семейного мероприятия. Тем не менее на игре были представители ФИБА. Могу сказать — не было случая, чтобы мы кому-то звонили и кто-то забыл про Александра Яковлевича. У всех были свежие воспоминания о Папе. Саша Джорджевич, например, рассказал, как Гомельский звал его в ЦСКА. Причем перед матчем с «Барселоной», за которую выступал Джорджевич. Возможно, это был элемент давления на игрока соперника.

— Красиво было бы победить в Евролиге в юбилейный год великого тренера?

— Можно побеждать и в 90, и в 91, и в 92 года со дня рождения Александра Яковлевича. Не стоит привязываться к юбилеям и датам, «реализовывать пятилетку в три года». Вы же понимаете, что победа в Евролиге — это масса факторов. Давайте не будем забегать вперед. Хорошо, что мы выиграли у «Панатинаикоса». Это очень важная победа над сложным соперником на выезде. Мы показали характер, и важно, что это произошло перед юбилеем Гомельского.

— Как оцениваете уровень нынешнего регулярного сезона Евролиги? Конкуренция стала еще выше?

— Да, безусловно. В каждой игре все бьются до последнего. Тот же «Милан» уступил нам по всем статьям, но потом выиграл две встречи подряд. Все играют с перепадами, это надо принять. Это говорит о том, что пройти всю дистанцию без неудач невозможно, главное — получить преимущество своей площадки в плей-офф. Поэтому надо иметь терпение и понимание, что это длинное соревнование.

— Какие проблемы сейчас есть у ЦСКА?

— Нам не хватало Лео Вестерманна — как еще одного организатора игры. Также хотелось бы большего и от наших четвертых номеров. Уверен, и Антонов, и Воронцевич, и Хряпа могут и должны прибавить. Тренерский штаб видит эти проблемы и пытается их решить. Посмотрим. Повторюсь, игра с «Панатинаикосом» была очень важной. В первую очередь для поиска себя и умения держать удар. Серия поражений в начале 2018 года не выбила нас из колеи.

— Лео Вестерманн может вернуться в строй в феврале?

— В воскресенье он уже начал тренироваться с командой. Лео пропустил три месяца, но сейчас готов играть, и вопрос только в том, как быстро он наберет нужные кондиции.

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