Звезды сыграли для Папы

Празднование 90-летия Александра Гомельского в УСК ЦСКА получилось трогательным и запоминающимся. Участники Матча легенд стали съезжаться примерно за полтора часа до начала. В холле легендарного зала прогуливались спортсмены, которые в 1990-е и 2000-е были символами российского и европейского баскетбола.

Звезды обменивались рукопожатиями и приветственно обнимались — нигериец Джулиус Нвосу, не приезжавший в Москву два десятка лет, буквально оседлал Станислава Еремина, под руководством которого он выходил в «Финал четырех» и становился чемпионом России с ЦСКА.

— Я счастлив вернуться в Москву, встретить старых друзей и поиграть при заполненных трибунах, — заявил «Известиям» Джулиус Нвосу. — Я буду еще долго вспоминать этот приятный вечер. Мы почтили память великого тренера, который золотыми буквами вписал свое имя в историю баскетбола.

На чествование памяти Александра Гомельского руководство ЦСКА постаралось собрать максимальное количество спортивных звезд и друзей легендарного тренера, скончавшегося в 2005 году. К сожалению, вырваться в разгар сезона получилось не у всех. Например, из состава легендарной олимпийской сборной, с которой Папа (прозвище знаменитого тренера) выиграл Олимпиаду-88, было всего два человека — москвич Сергей Тараканов и гость из Астаны, экс-армеец Валерий Тихоненко. Не смогли приехать в Москву и такие звезды, как Джон Роберт Холден, Траджан Лэнгдон, Артурас Карнишовас, Владе Дивац, Тони Кукоч, Предраг Стоякович, Саша Джорджевич. По семейным обстоятельствам игру пропустил и президент РФБ Андрей Кириленко.

Впрочем, легенд спорта на мероприятии было достаточно — в УСК ЦСКА приехали члены Зала баскетбольной славы Зоран Славнич, Пьерлуиджи Марцорати и Микки Беркович. Матч посетили Борис Михайлов, Ирина Роднина, Игорь Тер-Ованесян и Костя Цзю, а Илья Авербух занимался постановкой шоу.

Организаторы обошлись без длинных вступлений. Памятную речь произнесли сын легендарного тренера, известный комментатор Владимир Гомельский и президент ЦСКА Андрей Ватутин, отметивший, что именно при Александре Гомельском ЦСКА стал суперклубом.

Предварявшее игру шоу получилось красочным и разнообразным: проекции на паркете, танцоры и балерины, барабанщики и ансамбль духовых инструментов, данкеры и эквилибристы. Перед зрителями выступил актер Гоша Куценко, в чей благотворительный фонд «Шаг вместе» пойдет выручка от проданных билетов, а любимую песню Александра Гомельского «Я люблю тебя, жизнь» спел его друг Иосиф Кобзон.

Сама игра, которую так ждали болельщики, получилась довольно напряженной. Интрига сохранялась до последних минут, когда команда «красных», составленная из звезд отечественного баскетбола, сделала решающий рывок (56:50). В этот вечер зрители увидели фирменные дальние попадания Игоря Куделина и подборы Мирсада Туркана, игровые хитрости Сергея Панова и Матьяжа Смодиша, финты Теодороса Папалукаса и Сергея Базаревича. Многие оценили и отличную форму Никиты Моргунова и Антуана Ригодо.

Самым результативным игроком матча был признан девятикратный чемпион России, вице-чемпион мира Игорь Куделин, набравший 16 очков.

— Такие игры важны для нового поколения, они должны знать не только современных героев, но и великих игроков и тренеров прошлых лет, — заявил «Известиям» Игорь Куделин. — В этом матче встретились практически все лучшие игроки Европы 1990-х. Мы показали зрелищный баскетбол, шоу тоже было на высшем уровне. Папа это заслужил. В моей памяти он остался настоящим авантюристом, отцом российского и советского баскетбола. Низкий поклон ему за то, что он сделал для всех нас.

Своими впечатлениями о матче с «Известиями» поделился и тренер «красных» — титулованный баскетболист и наставник Станислав Еремин.

— Меня радует, какие события сейчас происходят вокруг российского баскетбола, — сказал он. — Это и яркий эффект фильма «Движение вверх», и памятный вечер Александра Гомельского, а в феврале нас ждет «Матч всех звезд» Единой лиги ВТБ в Санкт-Петербурге. Широкая аудитория наконец узнала, что кроме хоккея и футбола у нас есть еще один замечательный вид спорта. Если говорить про Александра Яковлевича, многие из нас работали под его началом, — могу сказать, что настоящее искусство никогда не раскрывается во время первого знакомства. А вот чем больше мы узнавали друг друга, тем больше я понимал, какой это великий человек и тренер. Каждого своего воспитанника он делал не только выдающимся спортсменом, но и ставил на ноги. Посмотрите — все ребята, прошедшие школу Гомельского, сегодня более чем востребованы.

Александр Гомельский привел сборную СССР к победе на Олимпийских играх 1988 года, дважды выигрывал чемпионат мира и семь раз — чемпионат Европы, а с рижским СКА и московским ЦСКА завоевал пять Кубков европейских чемпионов. В 1995-м включен в Зал славы имени Джеймса Нэйсмита в Спрингфилде. В 2007 году имя Александра Гомельского было увековечено в Зале славы ФИБА. В его честь назван ежегодный приз Евролиги, вручаемый тренеру года. Александр Яковлевич скончался 16 августа 2005 года в Москве.

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