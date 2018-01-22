Кулагин: «Помимо победы, нужно удовольствие от процесса»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» победил на своей площадке подмосковные «Химки» (93:78). Героем встречи стал защитник кубанцев Дмитрий Кулагин. Игрок сборной России не только показал отличную статистику — 10 очков и 6 передач, — но и сумел сдержать самого опасного игрока гостей, а возможно, и всего европейского баскетбола, — Алексея Шведа. Впервые за долгое время защитник химчан не набрал 20 очков и допустил несколько потерь.

По окончании матча Дмитрий Кулагин ответил на вопросы «Известий».

— Какие впечатления остались от этой игры?

— Я устал. Мне понравилась самоотдача, которая у нас была. Не всё получалось, но мы расставили правильные акценты в защите, сыграли агрессивно, отлично взаимодействовали друг с другом и все-таки добыли эту непростую и такую важную победу.

— Устали, потому что почти всю игру действовали против Алексея Шведа?

— Да, именно так. Всегда нелегко играть против лучшего на данный момент игрока Европы. Но я старался.

— На площадке вы несколько раз о чем-то говорили. Что обсуждали?

— Давно знакомы, партнеры по сборной. А всё, что происходит между нами, пусть останется между нами.

— Вас и Алексея Шведа называют двумя самыми яркими игроками российского баскетбола. В чем ваши отличия?

— Спросите у тренеров или болельщиков. Мы играем в баскетбол и делаем то, что мы любим больше всего. Остальное — не наше дело.

— Вы отлично взаимодействовали с Фрэнком Элегаром. С «Химками» вы сделали три аллей-упа (элемент атакующей игры в баскетболе, при котором один игрок нападения отдает навесную передачу в сторону кольца, а другой в одном прыжке ловит мяч и, не приземляясь, отправляет его в корзину. — Ред.).

— Мне комфортно играть с Фрэнком. Мы получаем удовольствие, когда играем вместе. В целом импровизация — это хорошо. Помимо игры и победы, надо получать удовольствие от процесса. Это важная часть. Тем более мы играем при такой поддержке зала. Почему бы не рискнуть и не сыграть красиво?

— Получаете удовольствие от атмосферы на матчах в краснодарском «Баскет-холле»?

— Очень крутые ощущения, когда приходит полный зал. К тому же наши болельщики не сидят сложа руки: они болеют, понимают игру. Это вдвойне приятные эмоции.

— Рады, что выбрали именно «Локомотив»?

— Доволен, честно. Меня здесь всё устраивает: инфраструктура, система игры, партнеры, тренер. Всё на высшем уровне.

— В феврале будет перерыв на игры сборной. С удовольствием приедете в национальную команду, или хотелось бы получить время на отдых?

— С удовольствием, как и всегда. Сборная есть сборная. Это наша страна, которая дала нам всё, что мы имеем сейчас.

— Можно сказать, что вы в оптимальной форме?

— Я иду в этом направлении, стараюсь сделать всё для этого.

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