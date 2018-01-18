«Финал Олимпиады-1972 может дать второе дыхание баскетболу»

БК «Зенит» начал 2018 год с четырех побед подряд. Подопечные Василия Карасева взяли уверенный старт в топ-16 Еврокубка и одержали знаковую победу над ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ (87:83). Теперь можно с уверенностью сказать, что петербургский клуб преодолел игровой кризис, который переживал в начале сезона, и будет полноценно бороться за путевку в Евролигу-2018/19.

В эксклюзивном интервью «Известиям» генеральный директор «Зенита» Игорь Оноков рассказал о встрече с ЦСКА, нашумевшем фильме «Движение вверх» и ситуации вокруг одного из самых высокооплачиваемых игроков команды Николаса Лапровиттолы, лишившегося игрового времени.

— Победа над ЦСКА — особое событие для вас?

— Безусловно — это не рядовое событие. ЦСКА — гранд европейского баскетбола, для любой команды Европы это мощнейший раздражитель. К тому же не забывайте о вечном противостоянии Москвы и Петербурга. После этого матча я получал поздравления от тех, кто практически не следит за баскетболом. Это всё фактор ЦСКА.

Билеты на этот матч закончились за несколько дней до его начала. Нам даже пришлось поставить порядка 150 дополнительных стульев для приглашенных гостей. Был аншлаг. И это при том, что матч начинался в девять вечера в воскресенье.

— На ваш взгляд, какие факторы стали ключевыми в этой игре?

— Во-первых, нас сплотила травма одного из лидеров команды Дрю Гордона. В отсутствие основного центрового каждый сыграл и за себя, «и за того парня». Отступать было уже некуда. Во-вторых, мы смогли удивить ЦСКА мобильностью Шейна Уиттингтона. Соперники не смогли перестроиться и приноровиться к его игре. Шейн провел отличный матч и постепенно выходит на свой уровень после травмы. Наконец, в-третьих, провалив начало встречи (2:15), игроки успокоились. Все стали раскованнее и показали свои лучшие качества. Особенно это касается Сергея Карасева.

— У него есть с этим проблемы?

— Я бы сказал, что он — настоящий петербуржец, интеллигентный человек. И когда у него что-то не получается, он начинает загонять себя в тупик. Становится стеснительным, начинает краснеть, когда у него что-то не складывается или он считает, что подводит команду. Когда мы разговариваем, я советую ему чаще улыбаться. Ему надо раскрепоститься — тогда он начинает творить. Считаю, что он стал лучшим игроком матча с ЦСКА.

— Насколько серьезна травма Дрю Гордона?

— У него небольшое растяжение. Перед игрой с ЦСКА врачи посчитали, что он может усугубить травму, и дали ему время отлежаться. Думаю, уже в ближайших матчах мы увидим его на паркете.

— Объясните, что происходит с одним из самых звездных новичков межсезонья — аргентинцем Николасом Лапровиттолой, переставшим играть за клуб?

— Если честно, мне до конца непонятна эта ситуация. Видимо, я не настолько «читаю» баскетбол. Василий Карасев говорит, что Лапровиттола не подходит под его стиль, его требования. Хотя первые игры он провел хорошо, был одним из лучших. Я не вижу причин, почему ситуация так резко изменилась. Недавно мы говорили с Николасом и пришли к тому, что это какое-то недопонимание, несинхронизация процессов…

— Что вы имеете в виду? Он вернется в состав или будет искать новый клуб?

— Пока у меня нет ответа на этот вопрос. Тот факт, что игрок перестал выходить на площадку — решение главного тренера, и никакого давления на Василия Карасева я оказывать не собираюсь. На мой взгляд, задача менеджера — набрать команду, которая дальше будет двигаться под руководством главного тренера. Иначе можно зарегулировать весь процесс и убить всякую инициативу.

— Радует, что вы так доверяете своему главному тренеру, хотя игрок наверняка был приглашен с его одобрения...

— Давайте пока не будем подводить итоги в отношении карьеры Николаса в нашем клубе. А если говорить про Василия, мы верили и верим в его талант. Он обладает чутьем и интуицией и имеет свой тренерский почерк. Это важно. Все читали учебник, но выигрывает тот тренер, который помимо теории умеет творить и имеет свой почерк.

— Довольны посещаемостью клуба в этом сезоне?

— Мы поставили задачу, чтобы на каждом матче сезона-2016/17 было как минимум на 500 зрителей больше, чем в прошлом году. И пока справляемся. Если говорить честно, главная задача у Единой лиги ВТБ, РФБ и клубов — сделать так, чтобы как можно больше людей любило и смотрело баскетбол. Нам всем вместе надо поднять рейтинги баскетбола, которые, как мне кажется, заметно опустились.

— Популярность фильма «Движение вверх», который стал самым кассовым в российской истории, может изменить ситуацию?

— Да. Этот лозунг может быть подхвачен, и нам важно не упустить момент. Получается, что финальный матч Олимпиады-1972 может дать второе дыхание баскетболу. Ведь в 70-е годы прошлого века наш вид спорта стал самым популярным на планете, попал в Книгу рекордов Гиннесса. Это случилось в том числе и за счет того знаменитого матча. Драматизм, эмоции той игры привели в баскетбол тысячи людей. Фильм «Движение вверх» призывает повторить это достижение, и нам надо усердно поработать, чтобы эффект от этого фильма сказался на популярности баскетбола в России.

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