Составы на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ: версия «Известий»

«Известия» приняли участие в определении составов команд «Звезды России» и «Звезды мира», которые 17 февраля сыграют во втором в истории Матче всех звезд Единой лиги ВТБ в Санкт-Петербурге.

Лига ВТБ подвела итоги голосования болельщиков, по итогам которого стал известен расширенный список из 66 кандидатов на участие в Матче всех звезд. На втором этапе в голосовании принимают 20 ведущих отечественных и зарубежных СМИ.

По итогам опроса СМИ Единая лига ВТБ обнародует окончательный список участников Матча, а 5 февраля назначенные лигой тренеры назовут стартовые пятерки.

В состав команд по версии «Известий» вошли:

«Звезды России»:

защитники: Алексей Швед («Химки»), Антон Понкрашов (УНИКС), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Иван Ухов («Парма»);

«большие»: Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (оба ЦСКА), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба «Зенит») Петр Губанов («Нижний Новгород»).

«Звезды мира»:

защитники: Нандо Де Коло, Серхио Родригес (оба – ЦСКА), Айзея Бриско («Калев»), Джастин Картер («Астана»), Хоаким Колом (УНИКС);

«большие»: Энтони Гилл («Химки»), Дрю Гордон («Зенит»), Стеван Еловац («Нижний Новгород»), Сулейман Браимо («Енисей»), Стефан Ласме (УНИКС).

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