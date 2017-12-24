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Гилл: «Загадаю на Рождество, чтобы «Химки» вышли в плей-офф»

Форвард подмосковного клуба — о предстоящем матче с «Барселоной» и адаптации в команде
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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25-летний тяжелый форвард Энтони Гилл перебрался в «Химки» после единственного сезона в Европе, который он провел в составе «Ешильгиресуна» — аутсайдера чемпионата Турции. Тогда мало кто мог предположить, что лучшим легионером в команде станет именно Энтони Гилл, а не новички с опытом игры в НБА или серебряный призер Игр-2016 Стефан Маркович.

Показатели американца в Евролиге — 10,2 очка и 4,1 подбора в среднем за игру. Отсутствие Энтони Гилла в нескольких матчах (игрок перенес операцию по удалению аппендикса) ощутимо сказывалось на результатах коллектива Георгиоса Барцокаса. 

После пятничного матча Евролиги, закончившегося победой ЦСКА над «Химками», с баскетболистом побеседовал корреспондент «Известий». 

— Чего не хватило команде в матче с армейцами?

— Думаю, любой ответ будет звучать как оправдание. Да, у нас было две тяжелых игры за три дня, но ЦСКА находился в таких же условиях, тем более до нас они играли на выезде с «Олимпиакосом». Мы переломили ход матча, но в последней четверти у нас абсолютно ничего не получилось. Будем внимательно изучать видео, разбирать свои ошибки. 

— После этого поражения «Химки» откатились на восьмое место в турнирной таблице. На ваш взгляд, команде по силам пробиться в плей-офф?

— Да, безусловно. Но для входа в плей-офф надо прибавить в защите и стабильности. Пока эти компоненты у нас не на самом высоком уровне.

— Сильно сказывается отсутствие травмированного Томаса Робинсона?

— Он бы здорово помог нам. Но и без Робинсона у нас есть два качественных центровых — Малькольм Томас и Марко Тодорович. Они делают всё возможное, чтобы компенсировать потерю Томаса. Хочу пожелать ему здоровья и как можно раньше вернуться в строй. 

— В заключительном матче Евролиги в 2017 году «Химки» примут «Барселону». Чего ждете от этой игры?

— Мы должны победить и подарить болельщикам хорошее настроение на праздники. Если мы хотим играть в плей-офф, должны выигрывать все матчи вне зависимости от соперника. Очень хочется, чтобы собрался полный зал. На «Арене Мытищи» болельщики очень нас поддерживают. 

— Совсем скоро Рождество. Что-то загадаете на этот праздник?

— Чтобы «Химки» вышли в плей-офф Евролиги и у нас сложился очень успешный год. 

— Довольны своей ролью в «Химках»?

— Да. Спасибо партнерам и тренерам за доверие. Я делаю всё, что от меня зависит, но могу еще прибавить. 

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