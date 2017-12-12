Павел Коробков возвращается на площадку

27-летний центровой Павел Коробков возвращается в ротацию ЦСКА после длительного лечения травмы колена. В матче Единой лиги ВТБ с «Калевом» игрок впервые за 18 месяцев вышел на площадку, набрав шесть очков и сделав один подбор за шесть минут. В игре с УНИКСом «большой» армейского клуба отыграл почти восемь минут и оказался очень полезен своей команде.

По окончании встречи Павел Коробков поделился с «Известиями» своими впечатлениями от долгожданного возвращения в строй.

— Очень рад снова выйти на площадку. При этом я понимаю, что предстоит еще много работы, — рассказал баскетболист. — Залечил колено, проблемы со стопой, которые я испытывал летом, также не беспокоят, но надо набрать кондиции, поймать игровой ритм, наладить взаимоотношения с партнерами по команде. Мне надо еще немного времени. Последние полтора года я много работал с нашим тренером по физической подготовке, всё лето 2017-го провел в тренировочном режиме. Надеюсь, это даст свои плоды.

ЦСКА обыграл УНИКС в Казани (88:75) и остался единственной командой Лиги ВТБ, которая продолжает идти по турниру без поражений.

— Рад, что мы победили, но свою игру я пока оцениваю не очень удовлетворительно, — продолжил Павел Коробков. — Мог бы сыграть намного лучше. Старался выполнять установку тренера, действовал больше в защитном плане, при размене опекал «маленьких» игроков соперника. УНИКС доставил нам много неприятностей. Особенно их «большие» и третьи номера. В первую очередь мы проиграли подбор на нашем щите. Мелвин Эджим и Трент Локетт взяли много подборов в первой и второй половине. Но главное, нам удалось закрыть Джамара Смита и Хоакима Колома. Испанец провел много бросков, но все они были тяжелыми.

Учитывая дефицит центровых в России, Павел Коробков вполне может рассчитывать на вызов в сборную на матчи с командами Франции и Боснии и Герцеговины в феврале 2018 года. В ноябрьских матчах квалификации Кубка мира главный тренер Сергей Базаревич вызвал только одного номинального центрового — игрока «Автодора» Кирилла Клименко, который довольно слабо проявил себя и в проигранном матче с Боснией, и в победной игре с Бельгией. Основной центровой россиян Тимофей Мозгов не сможет помочь сборной в квалификации, так как НБА не отпускает игроков во время «окон» ФИБА.

— Если мне поступит вызов в сборную и клуб меня отпустит, я с удовольствием приеду, — подчеркнул Павел Коробков. — Буду помогать сборной — вне зависимости от того, попаду в окончательный состав или нет. Понятно, что всё зависит от тренера и от того, как я себя покажу в играх за ЦСКА.

В июле 2014 года Павел Коробков перешел из «Нижнего Новгорода» в ЦСКА в статусе главного открытия сезона. Однако заиграть в составе армейцев центровому помешали травмы. За три года он получил несколько серьезных повреждений, в результате которых пропустил большую часть сезона-2015/16 и весь сезон-2017/18. Тем не менее в составе ЦСКА Павел Коробков стал чемпионом Евролиги и трехкратным чемпионом Лиги ВТБ.

Баскетболист вызывался и в состав сборной России, однако пока так и не выступил на крупном турнире. Павла Коробкова считают универсальным игроком, способным выступать на позиции четвертого и пятого номеров. Он обладает хорошим броском и очень уверенно играет в защите.

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