Руководство ПБК ЦСКА приняло решение не продлевать контракты с двумя российскими центровыми — Павлом Коробковым и Иваном Лазаревым. Срок договора Коробкова истек в конце сезона-2016/17. По соглашению с Лазаревым клуб предусматривал опцию продления контракта на два года, однако ей решили не пользоваться.

Об этом «Известиям» рассказал источник в армейском клубе.

— ЦСКА расстается с Коробковым и Лазаревым, — рассказал собеседник. — Оба игрока стали свободным агентами и уже занялись поисками новых клубов. Учитывая, что ранее команду покинул Дмитрий Кулагин и пока неясна судьба Виктора Хряпы, команда испытывает дефицит в русских игроках.

Сейчас в ростере ЦСКА всего пять российских игроков из 12: Виталий Фридзон, Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Михаил Кулагин и Никита Курбанов. Поэтому приоритетной задачей селекционного отдела ЦСКА является приобретение баскетболистов с российским паспортом.

— Селекционная работа по легионерам закончена, — продолжил источник. — Семь легионеров — максимальная квота для участия в Единой лиге ВТБ. Теперь клуб постарается приобрести еще двух россиян.

Велика вероятность, что одним из них будет Виктор Хряпа. Контракт 34-летнего капитана команды, скорее всего, будет продлен еще на один сезон. А вот относительно второй кандидатуры пока нет никакой информации. Выбор российских игроков на рынке свободных агентов сильно ограничен.

В этой связи Коробкову и Лазареву будет довольно легко найти себе новую команду в Единой лиге ВТБ.

26-летний Коробков перешел в ЦСКА из «Нижнего Новгорода» в июле 2014 года в статусе главного открытия сезона. Однако заиграть в ЦСКА центровому помешали травмы. За три года в армейской команде Коробков получил несколько серьезных повреждений, в результате которых пропустил большую часть сезона-2015/16 и весь сезон-2017/18. Тем не менее в составе армейцев Коробков стал чемпионом Евролиги и трехкратным чемпионом Лиги ВТБ. Также Павел привлекался в состав сборной России, однако пока так и не выступил на крупном турнире. Коробков — универсальный игрок, способный выступать на позиции четвертого и пятого номера. Он обладает хорошим броском и очень уверенно играет в защите.

Ровесник Коробкова Иван Лазарев также считается одним из самых талантливых игроков своего поколения. Свою карьеру Лазарев начал в подмосковном «Триумфе», а после переезда команды в Санкт-Петербург стал выступать за «Зенит». Под руководством Василия Карасева игрок стал демонстрировать заметный прогресс, а в 2015 году решил попробовать свои силы в московском «Динамо». Однако из-за финансовых проблем бело-голубых Лазарев оказался свободным агентом, чем и воспользовались армейцы. За два года в ЦСКА в качестве центрового он выиграл Евролигу и две золотые медали Лиги ВТБ. Средние показатели игрока в сезоне-2016/17 — 3,8 очка, 1,7 подбора при рейтинге эффективности 4,7.

Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр, а ныне председатель тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислав Еремин считает, что Коробков и Лазарев вполне способны перезапустить свою карьеру после ухода из ЦСКА.

— Армейский клуб всегда борется за победу в Евролиге, поэтому требования к уровню игроков очень высокие, — отметил Станислав Еремин в беседе с «Известиями». — Порой кажется, что баскетболист по техническим характеристикам подходит ЦСКА, но психологически оказывается не готовым к столь жестокой конкуренции за игровое время. На мой взгляд, в ЦСКА нужно идти уже готовым игроком. Надо побывать в шкуре лидера в другой команде, почувствовать уверенность в своих силах. Только после этого у игрока будет шанс закрепиться в составе армейского клуба. Приведу в пример Виталия Фридзона и Никиту Курбанова. Если говорить про Коробкова и Лазарева, то они не успели получить необходимого опыта, плюс Павлу, конечно помешали травмы. Желаю им удачи в поисках новых клубов, надеюсь, у них еще получится заявить о себе.

Добавим, что пока в составе ЦСКА осталось два центровых — Кайл Хайнс и Отелло Хантер.