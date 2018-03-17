ЦСКА победил с сиреной

В рамках 26-го тура Евролиги московский ЦСКА в гостях обыграл действующего чемпиона турнира — турецкий «Фенербахче» (81:79). Армейцы взяли реванш за домашнее поражение в первом круге и за четыре тура до конца регулярного сезона практически гарантировали себе первое место.

Матч чемпионов Евролиги держал зрителей в напряжении всю игру. Однако итоговая победа чемпионов России выглядит вполне закономерно. Армейцы в очередной раз уступили щит более габаритной команде Желько Обрадовича (21:32), но вынудили игроков «Фенера» совершить 18 потерь при своих болельщиках. Особенно отличились Кайл Хайнс, Никита Курбанов и Кори Хиггинс.

Мяч словно отказывался залетать в корзину после бросков гостей — итогом первой половины стали 10 набранных очков. В коротком перерыве Димитрис Итудис сумел найти нужные слова для своей команды и в последней десятиминутке армейцы набрали 27 очков. Героями финального отрезка стали Кори Хиггинс и Нандо Де Коло.

Лучшим баскетболистом встречи стал наш соотечественник Андрей Воронцевич. В этом сезоне форвард сборной России провел много времени в лазарете и теперь матч от матча набирает физические кондиции. В столице Турции он набрал 17 очков, выдав 100-процентный показатель точных бросков: 5/5 трехочковых, 1/1 — средних бросков.

— Это большая победа с точки зрения турнирного положения и наших внутрикомандных историй, — рассказал «Известиям» президент ЦСКА Андрей Ватутин. — Ребята очень серьезно готовились к этой игре, проявили характер и прервали неудачную серию в игре с турецким грандом. Это трудовая победа и, пожалуй, одна из самых больших в этом сезоне. Играть на переполненной арене «Фенербахче», с громкими и агрессивными болельщиками, которые здорово поддерживают свою команду, очень непросто. Но мы справились.

Решающий бросок с финальной сиреной реализовал Нандо Де Коло, сумевший освободиться от опеки цепкого Николы Калинича.

— Забивать такие мячи — моя работа, — заявил «Известиям» Нандо Де Коло. — Тренер и партнеры предоставили сделать мне решающий бросок, и я реализовал эту попытку. Рад, что всё вышло именно так, но я бы не стал придавать этой победе сверхважность. Да, мы выиграли у одного из главных конкурентов на выезде, но не стоит забывать, что решающие игры ждут нас впереди.

Неплохой матч в составе ЦСКА провел Виктор Радд. Контракт американского форварда, присоединившегося к армейцам по ходу сезона, заканчивается в конце текущей недели.

— Этот матч принес болельщикам много удовольствия, команды сражались за каждый мяч и показали неуступчивый, командный баскетбол, — сказал «Известиям» Виктор Радд. — У «Фенербахче» сумасшедшие болельщики, но мне нравится играть в такой атмосфере, находиться под повышенным давлением. Что касается моего контракта, то я бы очень хотел остаться в ЦСКА и побороться за титул чемпиона Евролиги. Жду решения руководства и тренерского штаба нашего клуба.

По словам президента клуба Андрея Ватутина, у Виктора Радда высокие шансы остаться в ЦСКА.

— Мы довольны Виктором Раддом на данном этапе, — заявил он. — По возвращении в Москву обсудим ситуацию и примем решение по его контракту. Понимаете, приглашение американца имело как минимум две цели. Первое — его универсальность: способность защищаться против 4-го и 5-го номеров, агрессивная игра в нападении. Второе — обострение конкуренции на этой позиции. Виктор набирает форму, тренируется, никаких проблем с ним нет. Он приехал не в лучшем физическом состоянии, и нам понадобилось время, чтобы привести его в кондицию. Могу сказать, что он одаренный физически игрок, и думаю, что мы еще увидим его на площадке.

Следующий матч в Евролиге ЦСКА проведет 21 марта с «Олимпиакосом».

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