Прямой эфир

ЦСКА вырвал победу у «Фенербахче» в баскетбольной Евролиге

0
Фото: РИА Новости/Марко Войводич
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ЦСКА в упорной борьбе одержал победу над турецким «Фенербахче» в 26-м туре баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счетом 79:81 (23:25; 17:19; 18:10; 21:27).

Самым результативным игроком в составе армейского клуба стал форвард Андрей Воронцевич (17 очков). Россиянин также сделал четыре подбора. В составе «Фенербахче» больше всех набрал итальянец Николо Мелли (18 очков), передает ТАСС.

ЦСКА после 26 туров занимает первое место в турнирной таблице (63 очка), опережая идущий на второй позиции «Фенербахче» на девять очков. Армейский клуб одержал 21 победу, потерпев всего пять поражений.

В Евролиге выступает еще один российский клуб — подмосковные «Химки». Команда располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

Добавим, что в плей-офф Евролиги выходят восемь лучших команд регулярного чемпионата.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские баскетболистки обыграли Венгрию в отборе к ЧЕ-2019
Сделавший звездой школьника-баскетболиста из США бросок попал на видео

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017