ЦСКА вырвал победу у «Фенербахче» в баскетбольной Евролиге

ЦСКА в упорной борьбе одержал победу над турецким «Фенербахче» в 26-м туре баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счетом 79:81 (23:25; 17:19; 18:10; 21:27).

Самым результативным игроком в составе армейского клуба стал форвард Андрей Воронцевич (17 очков). Россиянин также сделал четыре подбора. В составе «Фенербахче» больше всех набрал итальянец Николо Мелли (18 очков), передает ТАСС.

ЦСКА после 26 туров занимает первое место в турнирной таблице (63 очка), опережая идущий на второй позиции «Фенербахче» на девять очков. Армейский клуб одержал 21 победу, потерпев всего пять поражений.

В Евролиге выступает еще один российский клуб — подмосковные «Химки». Команда располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

Добавим, что в плей-офф Евролиги выходят восемь лучших команд регулярного чемпионата.

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