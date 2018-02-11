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Российские баскетболистки обыграли Венгрию в отборе к ЧЕ-2019

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Фото: TASS/AP/Phil Sears
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Женская сборная России по баскетболу обыграла команду Венгрии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года. Встреча закончилась со счетом 71:64. Об этом сообщает ТАСС.

В составе российской сборной самым результативным игроком стала Раиса Мусина, набравшая 12 очков. У венгерской команды отличилась Тияна Кривацевич — 13 очков.

Таким образом, сборная России с шестью очками занимает первое место в отборочной группе С. На втором месте — команда Венгрии (5), за ней следуют сборные Литвы и Албании, у обеих по два балла.

Матч состоялся в венгерском Мишкольце. В следующий раз сборная России сыграет 14 февраля в Перми против команды из Албании.

Как писал портал iz.ru, сборная России 10 февраля взяла бронзу на чемпионате Европы по мини-футболу. Единственный гол в матче с Казахстаном забил Эдер Лима на 29-й минуте.

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