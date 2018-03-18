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Джонсон назвал «бесполезными» ответные меры России по делу Скрипаля

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что ответные меры России по высылке 23 британских дипломатов бесполезны. Об этом он написал в своей статье, опубликованной в издании The Sun.

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«Эти бесполезные меры только будут наказанием для простых россиян, лишая их безобидных возможностей изучать английский язык и подавать заявки на получение британских виз», — написал политик.

Он также назвал отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля «ударом в спину» Великобритании за то, что страна «твердо противостоит ужасному поведению Кремля». Джонсон отметил, что поддержку Лондону выразили лидеры Германии, Франции и США, при этом Россия сегодня «одинока и изолирована».

Ранее британские власти обвинили Россию в покушении на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены неизвестным веществом в Солсбери. После этого в Лондоне объявили о высылке российских дипломатов. 

В ответ российский МИД объявил о высылке 23 сотрудников посольства Великобритании в Москве в недельный срок.

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