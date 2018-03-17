В Петербурге выписаны еще четверо детей после отравления таблетками

Еще четверо детей выписаны из больницы после отравления таблетками в одной из школ Санкт-Петербурга. Об этом сообщает вице-губернатор города Анна Митянина.

По ее словам, в 5-й Детской городской клинической больнице после отравления лекарственным средством феназепам на данный момент остается один ребенок. Его планируют выписать завтра, сообщает «РИА Новости».

По состоянию на 17.03.2018 (18:00) из ДГКБ №5 были выписаны ещё четверо детей. В стационаре, после отравления лекарственным средством феназепам, остаётся 1 мальчик. Он будет выписан завтра. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 17 марта 2018 г.

15 марта ученики седьмого класса школы в Выборгском районе Петербурга пожаловались на плохое самочувствие. С симптомами отравления нейролептиками были госпитализированы 17 учеников.

По данным на вечер 16 марта, в больнице оставалось девять детей. Трое из них были переведены из отделения реанимации. Позднее было установлено, что школьники отравились феназепамом, который является психотропным препаратом, отпускается по рецепту и обладает мышечно-расслабляющим и снотворным действием.