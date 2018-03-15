В Петербурге 17 школьников отравились неизвестными таблетками

Учащиеся школы 97 Выборгского района Санкт-Петербурга отравились неизвестными таблетками — 17 школьников попали в больницу.

«Известно, что семиклассница принесла в школу неизвестные таблетки и угостила ими детей», — сообщили в городском комитете по образованию.

По данным комитета, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщает «Интерфакс».

Районная прокуратура начала разбирательство обстоятельств происшедшего. После проверки надзорное ведомство даст оценку действиям педагогов и администрации школы.