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В Петербурге 17 школьников отравились неизвестными таблетками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Учащиеся школы 97 Выборгского района Санкт-Петербурга отравились неизвестными таблетками — 17 школьников попали в больницу.

«Известно, что семиклассница принесла в школу неизвестные таблетки и угостила ими детей», — сообщили в городском комитете по образованию.

По данным комитета, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщает «Интерфакс».

Районная прокуратура начала разбирательство обстоятельств происшедшего. После проверки надзорное ведомство даст оценку действиям педагогов и администрации школы.

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