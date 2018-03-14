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Прокуратура Петербурга проверяет сообщения о поножовщине в школе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга проверяет информацию о поножовщине в одной из школ города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ТАСС, ЧП произошло в одном из образовательных учреждений Невского района Петербурга. Местные СМИ сообщили, что ученик седьмого класса скрывал ножевое ранение в бедро в течение нескольких дней, но, когда рана начала гноиться, все-таки рассказал родителям о том, что его ранил одноклассник. Медики провели осмотр и отпустили ребенка домой на амбулаторное лечение, а о случившемся сообщили в правоохранительные органы. По словам ребенка, одноклассник ударил его ножом 7 марта в перерыве между уроками, сообщает сайт kp.ru.

В настоящее время в ситуации разбирается прокуратура, выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки ведомство даст оценку действиям администрации школы, а также должностных лиц органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 17 января в одной из школ Челябинской области произошла драка между двумя старшеклассниками, во время которой один из них нанес другому легкое ножевое ранение. 

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