Ученики петербургской школы отравились феназепамом

Ученики школы Выборгского района отравились феназепамом, сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина в Twitter.

По результатам исследования лабаратории у всех детей поступивших в ДГКБ #5, после отравления неизвестными таблетками, обноружено в крови и моче лекарственное средство феназипам. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) March 16, 2018

По данным на вечер 16 марта, в больнице остается девять детей. Трое из них были переведены из отделения реанимации.

15 марта ученики седьмого класса школы в Выборгском районе Петербурга пожаловались на плохое самочувствие. С симптомами отравления нейролептиками были госпитализированы 17 учеников.

Феназепам является психотропным препаратом, который отпускается по рецепту. Он обладает мышечно-расслабляющим и снотворным действием. В больших дозах лекарство может вызвать резкое снижение артериального давления, угнетение дыхания и другие побочные эффекты.