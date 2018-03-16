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Ученики петербургской школы отравились феназепамом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Ученики школы Выборгского района отравились феназепамом, сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина в Twitter.

По данным на вечер 16 марта, в больнице остается девять детей. Трое из них были переведены из отделения реанимации.

15 марта ученики седьмого класса школы в Выборгском районе Петербурга пожаловались на плохое самочувствие. С симптомами отравления нейролептиками были госпитализированы 17 учеников.

Феназепам является психотропным препаратом, который отпускается по рецепту. Он обладает мышечно-расслабляющим и снотворным действием. В больших дозах лекарство может вызвать резкое снижение артериального давления, угнетение дыхания и другие побочные эффекты.

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