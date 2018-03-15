Трое отравившихся в петербургской школе детей попали в реанимацию
Трое детей попали в реанимацию после массового отравления таблетками неизвестного происхождения в школе Санкт-Петербурга.
По словам врачей, их жизни ничего не угрожает.
«Два мальчика в сознании, отвечают на вопросы, один спал. Врач-реаниматолог считает, что они должны находиться еще до завтрашнего дня под наблюдением врача», — цитирует главу городского комитета по образованию Жанну Воробьеву агентство ТАСС.
В настоящее время в токсикологическом отделении находятся еще семеро детей.
Массовое отравление произошло в одной из школ Выборгского района в четверг, 15 марта. В больницу были доставлены 17 учеников.
Сообщалось, что таблетки принесла на занятия ученица седьмого класса, которая и угостила сверстников.
По словам медиков, симптомы похожи на отравление нейролептиками. Окончательные результаты станут известны после лабораторного исследования.
Региональное управление Следственного комитета России по Санкт–Петербургу проводит проверку по факту случившегося.