Прямой эфир

Трое отравившихся в петербургской школе детей попали в реанимацию

0
Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трое детей попали в реанимацию после массового отравления таблетками неизвестного происхождения в школе Санкт-Петербурга.

По словам врачей, их жизни ничего не угрожает.

«Два мальчика в сознании, отвечают на вопросы, один спал. Врач-реаниматолог считает, что они должны находиться еще до завтрашнего дня под наблюдением врача», — цитирует главу городского комитета по образованию Жанну Воробьеву агентство ТАСС.

В настоящее время в токсикологическом отделении находятся еще семеро детей.

Массовое отравление произошло в одной из школ Выборгского района в четверг, 15 марта. В больницу были доставлены 17 учеников.

Сообщалось, что таблетки принесла на занятия ученица седьмого класса, которая и угостила сверстников.

По словам медиков, симптомы похожи на отравление нейролептиками. Окончательные результаты станут известны после лабораторного исследования.

Региональное управление Следственного комитета России по Санкт–Петербургу проводит проверку по факту случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК начал проверку после избиения школьницы сверстницами в Барнауле
Школьника в Хабаровске наградили за спасение двух тонувших детей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017