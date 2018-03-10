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СК начал проверку после избиения школьницы сверстницами в Барнауле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Барнауле следователи начали доследственную проверку по факту избиения школьницами своей сверстницы. Об этом в субботу, 10 марта, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данным ведомства, все происходящее школьницы снимали на телефон и транслировали в соцсетях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК.

Сообщается, что информация об избиении школьницы появилось в соцсетях. Как передает altapress.ru, на видеозаписи видно, как две девушки бьют лежащую сверстницу ногами по лицу, поднимают голову школьницы и с силой ударяют об асфальт. Отмечается, что в момент нападения они были пьяны

По данным местных сообществ в соцсетях, драка произошла в ночь на 10 марта. Сообщается, что девушки учатся в школе № 114.

В конце ноября прошлого года драка красноярских восьмиклассниц закончилась госпитализацией одной из них. В ходе драки 14-летняя школьница получила телесные повреждения и через несколько дней начала жаловаться на ухудшение состояния и была доставлена в больницу.

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