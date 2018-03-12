Дело возбудили после массового отравления таллием на заводе в Таганроге

Уголовное дело возбуждено после массового отравления токсичным таллием в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г.М. Бериева. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

В ведомстве сообщили, что уголовное дело было возбуждено по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью после проведенной правоохранительными органами проверки.

Пострадавшие сотрудники (около 28 человек) рассказали, что в результате отравления таллием у них началось выпадение волос и ухудшилось зрение, сообщает RT. Также они жаловались на изменение цвета лица, сильные боли и тремор рук. Некоторые из пострадавших заявили, что у них возникло онемение нижних конечностей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что массовое отравление таллием в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г.М. Бериева не привело к смертельным исходам.

Инцидент произошел 2 марта. У сотрудников предприятия диагностировано отравление таллием — металлом, который относится к высокотоксичным ядам.