Массовое отравление таллием произошло на Таганрогском авиазаводе

На заводе ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева» началось расследование массового отравления таллием сотрудников. В пресс-службе предприятия факт отравления подтвердили.

Как сообщили RostovGazeta представители пресс-службы, подробности случившегося станут известны после проведения расследования. Руководство завода готовит официальный комментарий, который будет озвучен позже.

Некоторые СМИ ранее сообщили о том, что в больнице из-за отравления таллием оказалось более 20 работников таганрогского авиазавода. При этом данное вещество не используется в производственном процессе этого предприятия.

Якобы факты отравлений начали фиксировать еще в ноябре 2017 года. Сотрудники предприятия жаловались на боль в мышцах и суставах.

Пострадавшие находятся в больницах Таганрога, Ростова и Москвы. Все они — сотрудники юридического и экономического отделов.

Таллий — химический элемент, относящийся к группе тяжелых металлов. Для организма человека он по своей токсичности является ядовитым.