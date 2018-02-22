Завершено следствие против семи фигурантов дела об отравлении «Боярышником»

Следствие против семи фигурантов дела об отравлении 62 человек настойкой «Боярышник» в Иркутской области завершено. Информацию об этом распространило Главное следственное управление Следственного комитета РФ в четверг, 22 февраля.

Обвиняемые по версии следствия приобрели около 160 л метилового спирта.

«Затем кустарным способом изготовили спиртосодержащее средство и под видом косметической продукции «Боярышник» сбывали его неопределенному кругу лиц», — цитирует ТАСС представителя СК РФ Светлана Петренко.

Расследование в отношении еще 12 человек продолжается.

Массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник», содержащим метиловый спирт, произошло в Иркутске во второй половине декабря. Общее число отравившихся тогда достигло 123 человека, 78 из них скончались в результате употребления ядовитой жидкости.

31 января Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор предпринимателю, организовавшему незаконное производство автомобильной стеклоомывающей жидкости с использованием метанола, от отравления которым в декабре 2016 года погибли 78 человек.

Согласно решению суда, 31-летний подсудимый обязан выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей. Он также лишен права заниматься некоторыми видами деятельности.